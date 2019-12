Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte, blauwe AEG VX4-1-CB-P met stofzak uit de VX4-1 serie is gelijk aan de grijze VX4-1-GM-T, witte VX4-1-IW-P, zwarte VX4-1-EB, VX4-1-PM-P en oranje VX4-1-OR. Ze verschillen in kleur en meegeleverde mondstukken. Dit model heeft bijvoorbeeld een parketborstel. De hulpstukken kunnen in de stofzuiger worden opgeborgen. Motorvermogen van 650 Watt, en met minder dan 5 kg een lichtgewicht stofzuiger met een beperkt werkbereik van nog geen 8 meter.