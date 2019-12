Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zakloze Bestron A2000EZ presteert wisselend op onze variëteit aan zuigtests. Zuigen van stof uit kieren vindt dit apparaat erg moeilijk, maar met het zuigen van stof uit harde vloeren heeft deze stofzuiger beduidend minder moeite. Hoe goed deze stofzuiger scoort op stofuitstoot, vind je in onze productvergelijker. In deze vergelijker kun je ook zien dat deze stofzuiger zeker niet tot de stilste behoort: veel andere door ons geteste stofzuigers produceren een stuk minder geluid. Qua gebruiksgemak scoort deze stofzuiger gemiddeld: we hebben zowel stofzuigers getest die prettiger als minder prettig in gebruik zijn. En, zoals elke stofzuiger, heeft dit model zijn eigen voor- en nadelen bij het gebruik. Wil je weten wat deze voor- en nadelen zijn, dan is het raadzaam om even in onze productvergelijker te kijken.