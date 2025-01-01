icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

BestronA2000EZ

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  8 m (bereik)
  • Gewicht:  7,2 kg

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Stofzuigers_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De zakloze Bestron A2000EZ presteert wisselend op onze variëteit aan zuigtests. Zuigen van stof uit kieren vindt dit apparaat erg moeilijk, maar met het zuigen van stof uit harde vloeren heeft deze stofzuiger beduidend minder moeite. Hoe goed deze stofzuiger scoort op stofuitstoot, vind je in onze productvergelijker. In deze vergelijker kun je ook zien dat deze stofzuiger zeker niet tot de stilste behoort: veel andere door ons geteste stofzuigers produceren een stuk minder geluid. Qua gebruiksgemak scoort deze stofzuiger gemiddeld: we hebben zowel stofzuigers getest die prettiger als minder prettig in gebruik zijn. En, zoals elke stofzuiger, heeft dit model zijn eigen voor- en nadelen bij het gebruik. Wil je weten wat deze voor- en nadelen zijn, dan is het raadzaam om even in onze productvergelijker te kijken.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
8 m (bereik)
Gewicht
7,2 kg
Minimale buislengte
52 cm
Maximale buislengte
86 cm