Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bestron A 2010E is één van de goedkoopste stofzuigers in onze test. Of goedkoop in dit geval duurkoop is of een goede keuze, kun je zien in onze uitgebreide testresultaten. Het apparaat heeft zowel qua prestaties als gebruiksgemak voor- en nadelen. Eén van die nadelen is de hoeveelheid stofuitstoot: diverse andere modellen uit onze test scoren beter op dit punt. Stofzuigen van harde vloeren kost deze Bestron, net als de meeste stofzuigers in onze test, weinig moeite. Het loont echter de moeite om hem op andere punten te vergelijken met de concurrentie, want het model scoort op diverse andere zuigtests beduidend minder goed. Door de niet al te lange telescopische buis is deze stofzuiger niet geschikt voor lange mensen. Voor kleinere mensen is de lengte van de buis niet zo zeer een probleem, maar telescopische buis is ook voor hen niet prettig in gebruik.