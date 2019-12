Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Bosch BGL3ECO11 uit de GL-30 serie is gelijk aan de BGL3ECO10 uit dezelfde serie. Het verschil zit hem in de slang, die is bij dit model van textiel en bij de BGL3ECO10 van kunststof. Hij wordt geleverd met een extra parketborstel. Met een motorvermogen van slechts 550 watt, gewicht van slechts 5,1 kg en een werkbereik van bijna 10 meter. De hulpstukjes kun je niet op of in de stofzuiger opbergen.