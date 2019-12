Bosch BGS5S66E Relaxx’x Prosilence

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zakloze stofzuiger van Bosch uit de Relaxx'x serie. De stofzuiger is zeer stil, wat voor een zakloze stofzuiger helemaal bijzonder is. Wel is het een zware en volumineuze stofzuiger met een werkbereik van bijna 11 meter. Met een grote stofcapaciteit en zuigbuis geschikt voor lange mensen.