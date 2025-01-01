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BoschBSGL5PRO1

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  15 m (bereik)
  • Gewicht:  5,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Weet de Bosch BSGL 5 PRO 1 als een echte pro stof te lijf te gaan? Wij testten het uitvoerig. Het zuigen van synthetische vezels (een indicatie voor huisdierhaar) was de minst uitdagende test voor deze stofzuiger. Deze Bosch behaalde op dit aspect bijna het maximaal haalbare oordeel. Kijk in de vergelijker of de andere zuigtests lastiger waren voor dit model. En hoe zit het met het gebruiksgemak? Zoals elke stofzuiger heeft ook deze Bosch zijn eigen voor- en nadelen. Voordeel is dat deze stofzuiger relatief compact is op te bergen. Maar hij is met 7,6 kg niet een van de lichtste stofzuigers. Wel weer prettig: het zeer grote werkbereik. Met 14,8 meter is dat bijna 5 meter langer dan het gemiddelde werkbereik van de door ons geteste stofzuigers. Volgens ons testpanel was de onhandige toegang tot het stekker dan weer een nadeel.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
15 m (bereik)
Gewicht
5,8 kg
Minimale buislengte
61 cm
Maximale buislengte
99 cm