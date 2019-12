Dirt Devil DD2224-0 Rebel 24 HE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zakloze witte stofzuiger van Dirt Devil uit de Rebel 24 serie. Technisch gelijk aan de grijze Rebel 24 HF en de rode Rebel 24 HFC. Alleen heeft deze witte geen parketborstel. Een vermogen van 700 watt, een werkbereik van ruim 9 meter en een gewicht van minder dan 6 kilo. LET OP: Er komen veel meldingen over dat deze stofzuiger erg onprettig in het gebruik is op harde vloeren.