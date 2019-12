Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dyson DC 26 City maakt Dyson's reputatie voor het leveren van opvallende stofzuigers waar. De DC 26 City is een leuk uitziende, zeer compacte, slechts 5,2 kilo wegende zakloze stofzuiger. Maar is dat uiterlijk ook voldoende voor hoge cijfers in alle tests die we op hem hebben losgelaten? Nou, we zijn wel wat minpuntjes tegengekomen. Zo is de stofbak, net als de stofzuiger, klein. Hij heeft slechts een capaciteit van 0,9 liter. Dit zorgt ervoor dat de bak snel vol raakt. Je zult die bak dus vaker moeten legen dan bij grotere stofzuigers. Een bijkomend probleem daarbij is dat we hebben geconstateerd dat de deksel van de stofbak lastig te openen is. Deze compacte Dyson presteert in onze verschillende zuigtests ondergemiddeld. Met name stof uit kieren zuigen is lastig voor hem. De Dyson is een van de duurste modellen die we uitvoerig hebben getest. Zoek je een lichte, maar goedkopere stofzuiger? Dan is het raadzaam om even in onze productvergelijker te kijken.