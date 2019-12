Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dyson DC 29 Allergy Parquet is een stofzuiger uit de hogere prijsklasse. Net als bij de meeste Dysons gebruikt hij een kunststof zuigbuis. De meeste door ons geteste modellen maken daarvoor gebruik van metaal. Ondanks die kunststof buis weegt de Dyson 8,1 kilo. Daarmee hoort hij bij de zwaardere jongens. Typisch Dyson is ook het gebruik van een stofbak. Nooit meer zakken kopen dus, wel regelmatig de stofbak legen. Dat is een klus op zich. Het deksel laat zich lastig openen en het reinigen van de stofbak is onhygiënisch en lastig. De naam Allergy Parquet suggereert 2 dingen: geschikt voor mensen met een allergie en goed op parket. Voor het zuigen van harde vloeren krijgt hij inderdaad een zeer goed cijfer. Daar staan echter matige prestaties tegenover op andere ondergrond. Het binnenhouden van allergenen meten we helaas niet, wel de stofuitstoot. Op dit punt scoort hij goed, maar niet heel bijzonder. Er zijn genoeg stofzuigers die op dit gebied beter uit onze tests komen.