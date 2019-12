Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dyson DC 32 Allergy Parquet is, net als alle Dyson stofzuigers, een zakloze stofzuiger. Het voordeel hiervan is dat je geen stofzakken hoeft te kopen. Filters kopen hoeft bij Dyson ook niet, want de filters kun je reinigen. Klinkt handig, maar is het in praktijk ook zo handig? Ons testpanel vond de stofbak zeer lastig schoon te maken, en ook het uitblaasfilter loshalen en reinigen ging niet eenvoudig. Uiteraard scheelt het niet hoeven kopen van filters en stofzakken in kosten, maar daar staat dan wel een hoge aanschafprijs van de stofzuiger zelf tegenover. Zuigen doet deze Dyson niet slecht, maar niet veel beter dan gemiddeld. Er zijn heel wat stofzuigers die beter zuigen en goedkoper in aanschaf zijn. De DC 32 scoort goed op energiegebruik, maar weet wel flink wat lawaai te produceren. Voor geluid krijgt deze stofzuiger dan ook maar een matig oordeel. Benieuwd naar de overige testresultaten van deze Dyson en zijn concurrenten? Kijk in onze vergelijker.