Dyson DC33c Origin Extra

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Dyson is vergelijkbaar met andere modellen uit de DC33 serie. De mondstukken verschillen waardoor de testresultaten iets afwijken. Dit model heeft hetzelfde testoordeel als de DC33 Origin en Origin Plus, maar heeft een extra borstel. Het testoordeel is ook gelijk aan de DC33 Allergy (parquet).