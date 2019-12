Inventum ST306RZA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze stofzuiger met stofzak heeft een motorvermogen van 700W. De zuigkracht kun je regelen op de stofzuiger. Hierin berg je ook de hulpstukken op. Hij weegt ruim 6kg en heeft een werkbereik van bijna 10 meter, in de kleur rood. Dit model is opnieuw getest vanwege een nieuwe motor. Dit model is gelijk aan de Inventum ST306BZA en MC010, met enkel een verschil in kleur.