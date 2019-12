Miele Blizzard CX1 Comfort PowerLine (2017 - 1200W)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Stofzuiger uit de eerste zakloze serie van Miele. Het model is vergelijkbaar met de andere modellen uit de Blizzard CX1 PowerLine serie. Handgreep en bijgeleverde mondstukken varieren. De stofzuiger is vrij zwaar en volumineus en maakt relatief veel lawaai. Met een vermogen van 1200 watt. Geleverd met een extra mondstuk voor harde vloeren. Het fijne stof wordt gefilterd in een separate filtercassette.