Miele Blizzard CX1 Jubilee EcoLine wit-rood

Deze zakloze, wit-rode Blizzard CX1 in de Jubileum uitvoering heeft een motorvermogen van 550 W en is tijdelijk verkrijgbaar. Deze is gelijk aan de zwart-rode Jubilee Ecoline. Bij beide wordt een parketborstel meegeleverd. Het is een volumineus model van ruim 8 kg, met een werkbereik van ruim 10 meter.