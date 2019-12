Miele Compact C1 EcoLine (2016)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte zakstofzuiger van Miele met een vermogen van 800 watt. Het is de opvolger van de Compact C1 Ecoline die in 2014 is getest. Hij weegt 6,6 kilo en heeft een werkbereik van 8,7 meter. De accessoires bewaar je aan de zuigbuis.