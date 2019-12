Miele Compact C1 Hardfloor EcoLine rood (2018)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze rode Miele Compact C1 Ecoline Hardfloor met stofzak is er ook in het zwart. Met een extra parketborstel en een motorvermogen van 550 W. De accessoires kunnen met een clip aan de stofzuigerbuis vastgemaakt worden. Hij weegt ruim 6 kg en heeft een werkbereik van bijna 9 meter en is compact op te bergen.