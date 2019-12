Miele Complete C1 Black EcoLine (2016)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwarte Miele is gelijk aan de Complete C1 White EcoLine. De Complete C1 Tango is ook gelijkend, maar heeft een telescopische zuigbuis. Deze Complete C1 White en Black hebben geen telescopische zuigbuis. Met een gewicht van 7,7 kilo en 8,7 meter werkbereik vrij gemiddeld. Accessoires bewaar je in de behuizing.