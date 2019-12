Miele Complete C2 Black Pearl PowerLine (2018)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwarte Miele Complete C2 PowerLine Black Pearl met zak uit de Complete C2 serie is de opvolger van het populaire model met dezelfde naam uit 2014. Let op de EANcode voor de juiste informatie, want de modellen zijn niet gelijk. Hij lijkt daarnaast op de Complete C2 Cat&Dog PowerLine, maar heeft geen turboborstel en een iets ander filter. Deze PowerLine heeft een motorvermogen van 890 watt, weegt ruim 7 kg en heeft een werkbereik van 10 meter. Hulpstukken berg je op in de stofzuiger.