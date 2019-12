Miele Complete C3 Ecoline (2015)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze gebruiksvriendelijke Miele uit de Complete C3 serie is gelijk aan de Complete C3 Parquet Ecoline. Behalve dat dit model geen parketborstel meegeleverd heeft. Het is de opvolger van de Complete C3 EcoLine Plus, maar heeft een ander energielabel en mondstuk. De telescopische zuigbuis maakt deze stofzuiger geschikt voor lange mensen.