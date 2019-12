Miele Complete C3 Jubilee PowerLine grey

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze grijze Miele Complete C3 Jubilee Powerline lijkt op de andere modellen uit de Complete C3 serie en heeft als extra een hardevloerenzuigmond en Dynamic wheels. Met een motorvermogen van 880 W en een werkbereik van bijna 12 meter. De hulpstukken zijn in de stofzuiger op te bergen. Dit model is tijdelijk verkrijgbaar en is gelijk aan de Complete C3 Jubilee Powerline in de kleur Petrol.