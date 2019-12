Miele Complete C3 Parquet (2014)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Miele uit de Complete serie heeft een flinke stofzak. Hij is technisch gelijk met de C3 Ecoline Plus, alleen de wielen zijn anders. Verder is de stofzuiger prettig in gebruik en zuigt prima. Inmiddels is ook de opvolger getest, met dezelfde typenaam, maar een ander energielabel en mondstuk. Het model is opgevolgt door een gelijknamige stofzuiger met een ander energielabel en mondstuk. Scores zijn niet gelijk.