Miele Complete C3 Select Parquet Petrol - SGDF3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Miele Complete C3 Select Parquet in de kleur zwart met zak heeft een motorvermogen van 890W en een geclaimd geluidsniveau van 77dB. Er wordt een extra harde vloerenborstel meegeleverd. Dit model is gelijk aan het petrol Select Parquet model met als verschil de kleur. Hij is ook gelijk aan de Select modellen, maar dan met extra harde vloerenborstel.