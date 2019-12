Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele Hybrid kan ook snoerloos stofzuigen, op een oplaadbare lithium-ion accu. Daar betaal je wel fors voor. Als de accu volledig is opgeladen, kun je er niet zo heel lang snoerloos mee zuigen voordat hij weer aan de oplader moet. Bedenk bovendien dat het opladen 3,5 uur duurt. Snoerloos zuigt hij bovendien iets minder goed dan met snoer. Maar: de zuigprestaties vilen ons voor een accu zeker niet tegen. Verder produceert hij minder geluid dan bij gebruik met snoer. Deze Miele is niet de energiezuinigste stofzuiger op de markt. Er zijn weliswaar modellen die nog minder zuinig zijn, maar deze Miele scoort onder het gemiddelde. Dit model heeft zowel bij zuigen met snoer als op de accu zijn voor- en nadelen. Is het snoerloos zuigen het geld en de moeite waard? Dat kun je het beste bekijken via onze uitgebreide testresultaten. Daarin lees je namelijk ook hoe zijn zuigprestaties zich bij gebruik met snoer verhouden tot die van concurrerende modellen uit de hogere prijsklasse.