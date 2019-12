Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele S 4212 is lekker compact op te bergen, zo blijkt uit onze uitgebreide tests. Dat is handig, vooral als je niet zo ruim behuisd bent. Dat hij relatief licht (6,7 kilo) en compact is, heeft ook nadelen. De stofzak heeft bijvoorbeeld een beperkte inhoud, en zal dus vaker vervangen moeten worden. Ook is er geen aparte opbergruimte voor accessoires. Deze worden in plaats daarvan aan de slang bevestigd en vallen daar te eenvoudig af. Het werkbereik van dit apparaat is vrij klein, slechts 8,8 meter. Dat past op zich bij zijn compactheid, want hij zal vooral worden ingezet in kleinere woningen waar werkbereik minder belangrijk is. Qua stofuitstoot krijgt deze 2000 Watt stofzuiger een iets lagere score dan we gemiddeld zien bij veel andere door ons geteste modellen. Qua zuigprestaties is het een gemiddelde stofzuiger, met in sommige zuigtests bovengemiddelde scores en in andere juist ondergemiddelde scores.