Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Is de Miele S 5 EcoLineGreen S5211 echt zo groen als zijn naam doet vermoeden? Het antwoord op die vraag vind je in onze uitgebreide tests. We verklappen hier alvast dat het niet het allerzuinigste model is uit onze tests. Deze vrij dure Miele is uitgerust met een relatief lichte en stille 1300 Watt motor. In tegenstelling tot wat veel verkopers beweren, betekent minder Watt niet dat hij dan minder goed zuigt. Dat blijkt ook uit de uitkomsten van onze verschillende zuigtests. Dit model presteert op diverse zuigtests prima. Als je lang bent, hebben we goed nieuws. Deze stofzuiger is namelijk zeer geschikt voor lange mensen, zo blijkt uit onze metingen. Qua gebruiksgemak heeft hij enkele handige functies. Zo is er een apart opbergvak voor accessoires. Ook kan de stofzuigerbuis aan twee kanten aan de stofzuiger worden vastgezet (parkeerstand). We hebben echter ook enkele minder handige aspecten gevonden. In onze productvergelijker zetten we ze allemaal op een rijtje.