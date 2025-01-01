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MieleS 5 EcoLine Green

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  7,7 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Minpunten

nadelen product

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Is de Miele S 5 EcoLineGreen S5211 echt zo groen als zijn naam doet vermoeden? Het antwoord op die vraag vind je in onze uitgebreide tests. We verklappen hier alvast dat het niet het allerzuinigste model is uit onze tests. Deze vrij dure Miele is uitgerust met een relatief lichte en stille 1300 Watt motor. In tegenstelling tot wat veel verkopers beweren, betekent minder Watt niet dat hij dan minder goed zuigt. Dat blijkt ook uit de uitkomsten van onze verschillende zuigtests. Dit model presteert op diverse zuigtests prima. Als je lang bent, hebben we goed nieuws. Deze stofzuiger is namelijk zeer geschikt voor lange mensen, zo blijkt uit onze metingen. Qua gebruiksgemak heeft hij enkele handige functies. Zo is er een apart opbergvak voor accessoires. Ook kan de stofzuigerbuis aan twee kanten aan de stofzuiger worden vastgezet (parkeerstand). We hebben echter ook enkele minder handige aspecten gevonden. In onze productvergelijker zetten we ze allemaal op een rijtje.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
7,7 kg
Minimale buislengte
61 cm
Maximale buislengte
104 cm