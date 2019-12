Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Is de Miele Black Pearl echt een pareltje of doorstond dit model de test met minder glans? Het antwoord op die vraag vind je in onze uitgebreide tests. Wat we wel alvast vertellen, is dat dit model zeker niet het energiezuinigste model is uit onze tests. Ook qua geluid zijn er betere stofzuigers beschikbaar. Maar er zijn diverse andere aspecten waarop deze stofzuiger absoluut beter presteert dan gemiddeld in onze test. Vooral op het zuigen van stof uit kieren behoort dit model tot de betere van alle geteste modellen. Deze stofzuiger is prima geschikt voor het zuigen onder laag meubilair. Voor het zuigen van trappen is deze stofzuiger, zoals zoveel modellen, niet zo handig. Met een zeer groot instelbereik van de telescopische buis is deze stofzuiger zowel door kleine als grote mensen goed te gebruiken.