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MieleS 5210 Black Pearl 5000

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  8,0 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Is de Miele Black Pearl echt een pareltje of doorstond dit model de test met minder glans? Het antwoord op die vraag vind je in onze uitgebreide tests. Wat we wel alvast vertellen, is dat dit model zeker niet het energiezuinigste model is uit onze tests. Ook qua geluid zijn er betere stofzuigers beschikbaar. Maar er zijn diverse andere aspecten waarop deze stofzuiger absoluut beter presteert dan gemiddeld in onze test. Vooral op het zuigen van stof uit kieren behoort dit model tot de betere van alle geteste modellen. Deze stofzuiger is prima geschikt voor het zuigen onder laag meubilair. Voor het zuigen van trappen is deze stofzuiger, zoals zoveel modellen, niet zo handig. Met een zeer groot instelbereik van de telescopische buis is deze stofzuiger zowel door kleine als grote mensen goed te gebruiken.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
8,0 kg
Minimale buislengte
57 cm
Maximale buislengte
116 cm