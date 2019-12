Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De naam van een stofzuiger verklapt vaak veel, zoals bij de Miele S 5260 Parkett & CO 5000. Het is duidelijk dat de fabrikant zich met deze 2200 Watt stofzuiger richt op harde vloeren. In onze zuigtest scoort hij op dat gebied zeker niet slecht. Maar opvallend genoeg is zijn score hier lager dan het gemiddelde van alle door ons geteste stofzuigers. Zeker als je het vergelijkt met andere modellen uit de wat duurder dan gemiddelde prijsklasse. In enkele andere zuigtests die we hebben gedaan komt hij juist wel bovengemiddeld naar voren. De naam lijkt in dit geval dus niet zo heel veel te zeggen. Vanwege het hoge vermogen van de motor is dit een van de minder energiezuinige modellen. Er zijn in onze uitgebreide tests zelfs weinig stofzuigers te vinden die wat dit betreft slechter scoren. Verder is het een redelijk zware stofzuiger die moeite heeft met over een drempel rijden. Heb je er daar veel van in je woning, is het misschien verstandig om even verder te zoeken in onze uitgebreide database.