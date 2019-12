Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele S 5261 Cat & Dog 5000 is een stofzuiger voor woningen met huisdieren. De prijs van deze relatief stille stofzuiger is hoger dan gemiddeld. Dat geldt echter ook voor zijn prestaties op een aantal testaspecten. Een erg hoge score krijgt hij voor het zuigen van synthetische haren. Dit is tijdens onze tests een indicatie voor het zuigen van huisdierenharen. Dit model doet zijn naam dus eer aan. Verder is hij voorzien van een geurfilter. Dit hebben we niet apart getest. Volgens de fabrikant verlaagt dit geurtjes, maar verhoogt het wel de stofuitstoot. En inderdaad, op dit punt komt hij er in onze tests minder goed uit. Een van de andere zaken die wij beoordelen is of een model geschikt is voor gebruik door lange mensen. Met een bovengemiddelde meetwaarde is dat hier zeker het geval. We hebben tijdens onze uitvoerige tests echter ook minder positieve punten ontdekt. Er zijn in onze productvergelijker enkele modellen te vinden die beter presteren.