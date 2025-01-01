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MieleS 6210 Sprintblauw

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  5,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Geen slecht apparaat, deze stofzuiger van Miele. Er zijn maar enkele stofzuigers die beter presteerden op onze zuigtests. Kijk in onze testresultaten om te zien welke stofzuigers dat zijn. Qua energiegebruik behoort deze stofzuiger niet tot de top. En, zoals elke stofzuiger, heeft het apparaat ook wel wat nadelen qua gebruiksgemak. We vertellen er hier alvast 2, de rest kun je terugvinden in onze productvergelijker: je hebt relatief veel kracht nodig om de stofzuigermond over het tapijt te laten glijden en de accessoires zitten enigszins in de weg tijdens het stofzuigen.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
5,8 kg
Minimale buislengte
51 cm
Maximale buislengte
85 cm