Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De S6240 Ecoline van Miele is een relatief stille stofzuiger en zuigt relatief goed stof van tapijt. Kijk in de productvergelijker of de stofzuiger net zo goed presteert op onze zuigtests op bijvoorbeeld harde vloeren en langs plinten. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een energiezuinige stofzuiger. Maar we hebben stofzuigers getest die nog minder energie gebruiken. Deze stofzuiger heeft ook enkele nadelen: zo heb je veel kracht nodig om de stofzuigermond over het tapijt te laten glijden, heeft hij moeite met drempels en is de stofzuigerbuis wat lastig te ontkoppelen. In de productvergelijker kun je zien wat de overige nadelen zijn, en uiteraard ook wat de voordelen zijn van deze Miele stofzuiger.