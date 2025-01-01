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NumaticHenry HVR200A

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  27 m (bereik)
  • Gewicht:  6,6 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Uit ons grote merkenonderzoek van vorig jaar bleek Numatic de meeste zeer tevreden stofzuigereigenaars te hebben. 70% van de eigenaars was zeer tevreden over de prestaties, 63% over het gebruiksgemak. Komt de Henry HVR200A ook zo goed uit onze test? Zuigen doet de stofzuiger niet slecht, al zijn de prestaties niet beter dan gemiddeld in onze test en bij 1 van onze zuigtests zelfs een stuk slechter. Kijk in de productvergelijker om te zien op welk aspect dat is. Qua gebruiksgemak zijn er diverse nadelen op te noemen. Zo is de stofzuiger redelijk zwaar, is hij niet handig voor het zuigen van trappen en onder lage meubels en rijdt hij lastig over drempels. Daar staat wel een groot werkbereik en een grote stofzak tegenover. Kijk voor de overige resultaten op gebruiksgemak, en de resultaten voor energiegebruik, levensduur en stofuitstoot in onze vergelijker.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
27 m (bereik)
Gewicht
6,6 kg
Minimale buislengte
43 cm
Maximale buislengte
79 cm