Philips FC8132/01 parquet care

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips FC8130/01 parquet care is goedkoper in aanschaf dan de gemiddelde stofzuiger in onze test. Of je voor dit ondergemiddelde bedrag ook een ondergemiddeld zuigende stofzuiger krijgt, kun je zien in de testresultaten. Wat we wel alvast kunnen vertellen is dat de stofzuiger zeer weinig stof terug uitstoot, maar wel vrij veel energie gebruikt. Voor het zuigen onder lage meubels is het niet het meest geschikte apparaat. Kijk in de productvergelijker welke stofzuiger hier handiger voor is.