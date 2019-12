Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips FC 8144/01 komt als een van de minder goed presterende stofzuigers uit onze uitvoerige tests. Op zich niet vreemd, voor een lager dan gemiddeld geprijsde machine. Maar in sommige van onze zuigtests blijven de prestaties wel erg ver achter op andere modellen uit de zelfde prijsklasse. Met één duidelijke uitzondering trouwens, zoals je kunt zien in ons uitgebreide testverslag . Deze Philips vangt het stof op in een bak met een inhoud van 1,5 liter. En zodra de stofbak (deels) gevuld is, gaat dit model ook nog beduidend minder goed zuigen. Hierdoor zul je hem regelmatig moeten legen. Een bijkomend nadeel is dat het reinigen van de stofbak geen eenvoudige klus is. Er zijn echter ook positieve punten te melden. Het snoer is bijvoorbeeld erg prettig in gebruik. Dit is een van de gebruiksgemakaspecten die we bekijken. In onze testresultaten zijn weinig stofzuigers te vinden die op dit gebied prettiger zijn.