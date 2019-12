Philips FC8240/09 PowerGo

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Philips FC8240/09 met zak uit de PowerGo serie is gelijk aan de Philips FC8241/09 met alleen een verschil in kleur en lijkt op de FC8246/09, FC8243/09 en FC8244/09. Dit model heeft geen zuigkrachtregelaar en geen turboborstel. Hulpstukken kunnen in de body worden opgeborgen. Hij heeft een motorvermogen van 750 watt, weegt ruim 5 kg en heeft een werkbereik van 9 m.