Van deze Philips FC8379 zijn onlangs de specs op het label aangepast, onder dezelfde naam en EANcode. Stotuitstoot is van C naar A gegaan. Geluid van 81 naar 78 dB. We hebben dit model vóór de wijziging getest. Het is een compacte, lichte zakloze stofzuiger met zak uit de Performer Compact serie. Deze FC8379 heeft een turbo borstel en scoort daarom iets hoger dan de broertjes uit de serie zonder: FC8371, 8372, 8373, 8374, 8375 verschillen alleen in kleur. De FC8377/08 en 8377/09 hebben een lange borstel voor moeilijk te reiken plekjes. Deze zijn wel opnieuw getest na de aanpassing van het label.