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PhilipsFC8379/09 Performer Compact

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  8 m (bereik)
  • Gewicht:  5,9 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Van deze Philips FC8379 zijn de gegevens op het energielabel aangepast nadat we deze stofzuiger hebben getest. De stoftuitstoot is van C naar A gegaan. Geluid van 81 naar 78 dB. Het is een compacte, lichte stofzuiger met zak uit de Performer Compact serie. Deze FC8379 heeft een turboborstel en scoort daarom iets hoger dan de broertjes uit de serie zonder: FC8371, 8372, 8373, 8374, 8375 verschillen alleen in kleur. De FC8377/08 en 8377/09 hebben een lange borstel voor moeilijk te reiken plekjes. Deze zijn wel opnieuw getest na de aanpassing van het label.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
8 m (bereik)
Gewicht
5,9 kg
Minimale buislengte
53 cm
Maximale buislengte
83 cm