De zuigprestaties van de Philips FC 8611/01 liggen in grote lijnen gezien onder het gemiddelde. Nu heeft deze stofzuiger ook een prijskaartje dat onder het gemiddelde ligt van alle door ons geteste modellen. We testen stofzuigers op een aantal verschillende ondergronden, zoals tapijt en harde vloeren. Daarnaast bekijken we bijvoorbeeld hoe het apparaat omgaat met huisdierharen en met stof uit kieren en langs plinten. Vooral als je hem wilt gaan gebruiken op een harde vloer, moet je nog even verder kijken. Hier scoort hij namelijk beduidend minder goed dan bijna alle andere door ons geteste stofzuigers. In diverse andere tests scoort hij wel goed. Die score moet je echter wel relatief zien. Als de meerderheid van de modellen bijvoorbeeld zeer goed scoort, valt goed toch nog tegen. Als we toch nog even positief af mogen sluiten, noemen we het gewicht van dit model. Met 6,4 kilo is het een van de lichtere geteste stofzuigers. Er zijn echter nog lichtere modellen, ook beter presterende.