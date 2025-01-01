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PhilipsFC8732/01 Easy Clean

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  11 m (bereik)
  • Gewicht:  6,0 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Maakt de Philips FC 8732/01 Easy Clean echt zo gemakkelijk schoon als zijn naam doet vermoeden? Dat is een van de zaken die we bij deze 2000 Watt zakloze stofzuiger hebben getest. Naast al onze andere tests uiteraard. Eén ding verklappen we alvast: de scores van de diverse zuigtests lopen nogal uiteen. Deze Philips heeft enkele punten die voor hem spreken. Zo is de stofbak groter dan gemiddeld. Ook gaat de zuigkracht niet veel achteruit naarmate de bak voller wordt. De inhoud van 2,9 liter zorgt ervoor dat je hem minder vaak hoeft te legen dan veel andere zakloze modellen. Verder heeft dit toestel een behoorlijk groot werkbereik. Je kunt er vanuit één stopcontact een flink oppervlak mee bereiken. Er zijn in onze testresultaten zat modellen te vinden die deze luxe niet hebben. De Easy Clean heeft qua gebruiksgemak echter ook enkele zwakkere punten, zoals te zien is in onze productvergelijker.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
11 m (bereik)
Gewicht
6,0 kg
Minimale buislengte
62 cm
Maximale buislengte
102 cm