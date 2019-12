Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips FC 9081/01 Studio is een van de goedkopere door ons geteste stofzuigers. Toch presteert hij op veel punten bovengemiddeld. Handig is het relatief grote werkbereik van dit model. Dit heeft te maken met de lengte van het snoer en van de buis. Hoe groter het werkbereik, hoe minder vaak je de snoer in een ander stopcontact hoeft te stoppen. Deze stofzuiger presteert vooral zeer goed op harde vloeren. Dat doen wel meer stofzuigers, maar er zijn door ons weinig modellen getest die een hogere score halen op dit onderdeel. Tijdens het zuigen van stof uit kieren doet hij het een stuk minder goed. Met stof langs plinten heeft hij juist weer geen probleem. Hoe dit model op tapijt presteert, zie je in onze productvergelijker. De Studio is een apparaat met een vrij hoog vermogen (2000 Watt) en daarmee een van de minder energiezuinige stofzuigers uit onze test. In zijn prijsklasse vinden we verschillende modellen die een stuk zuiniger zijn.