Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij de Philips FC 9088/01 EnergyCare zit je met het energiegebruik wel goed, zoals de naam al doet vermoeden. We hebben deze stofzuiger op allerlei aspecten getest, waaronder zijn energiegebruik. Op dit punt scoort hij goed, beter dan veel andere door ons geteste stofzuigers. Maar leidt die relatieve zuinigheid ook tot mindere zuigprestaties? Nou, in dit geval wel een beetje. Er zijn in zijn relatief hoge prijsklasse enkele machines te vinden die beter presteren in onze zuigtests. Zijn score wordt vooral gedrukt door ondergemiddelde prestaties bij het zuigen van stof uit kieren. Wat het gebruiksgemak betreft hebben we ook wel wat aanmerkingen op dit model. Gunstig is het grote werkbereik van 11,4 meter. Je hoeft dus minder vaak van stopcontact te wisselen in grote ruimtes. Maar deze EnergyCare laat op andere punten wel enkele steekjes vallen. In onze uitgebreide testresultaten lees je waar je bij dit model vooral op moet letten.