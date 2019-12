Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eén ding is zeker, met de Philips FC 9171 hoef je niet constant van stopcontact te wisselen. Hij heeft namelijk een groot werkbereik van 12,5 meter. Daarmee is het een van de betere modellen op dit gebied. Wie echter zoekt in onze uitgebreide testresultaten, vindt nog enkele stofzuigers met een nog groter werkbereik. De FC 9171 is een behoorlijk zware stofzuiger, met een gewicht van 8,1 kilo. Ondanks de 2200 Watt motor is hij relatief stil. Die zware motor gaat echter wel ten koste van zijn energiegebruik. Op dit punt is het een van de slechtst presterende modellen uit onze tests. Zijn zuigprestaties maken echter een hoop goed. Er is echter ook één zuigtest waarin hij onder het gemiddelde presteert vergeleken met de tientallen door ons geteste modellen. Dit is dus wel iets om op te letten als je zijn gedetailleerde informatie bekijkt.