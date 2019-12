Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Philips FC9552/09 PowerPro Active in de kleur blauw heeft een motorvermogen van 650W en een geclaimd geluidsniveau van 76dB. Er worden een harde vloerenzuigmond meegeleverd. Deze Philips stofzuiger lijkt op de overige modellen in deze serie, de FC9556/09, FC9555/09, FC9553/09, FC9551/09 en FC9550/09, met een verschil in kleur en meegeleverde accessoires.