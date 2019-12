Philips FC9742/09 PowerPro Expert

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De blauw-groene zakloze Philips FC9742/09 uit de PowerPro Expert serie is gelijk aan de blauwe FC9745/09, maar zonder turboborstel. Daarnaast is hij ook gelijk aan de FC9729/09, maar heeft een ander standaard mondstuk en dus andere zuigresultaten. Met een vermogen van 650W en een werkbereik van ruim 10 meter. Hij weegt 7 kg en heeft een meegeleverde parketborstel. De hulpstukken berg je op in de stofzuiger of aan de handgreep.