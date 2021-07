Philips Performer Active FC8578/09 (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze koper-grijze compacte Philips FC8578/09 uit de Performer Active serie, heeft een motorvermogen van 900W en een geclaimd geluidsniveau 77dB. Er wordt een harde vloerenborstel en turbomondstuk meegeleverd. Gelijk aan de FC8563/09, FC857609, FC8575/09 en FC8577/09 met een verschil in kleur, maar zonder turbomondstuk. LET OP: dit is een nieuwe versie van de FC8578/09 die we in juni 2016 testten, maar is uitgebracht onder dezelfde naam en EAN.