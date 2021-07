Philips PowerPro Compact FC9334/09

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Philips FC9334/09 PowerPro Compact is gelijk met de FC9329, FC9331, FC9332 en FC9333. Alleen de kleur is anders en deze FC9334 heeft een turboborstel erbij. De Philips FC9330/09 heeft geen parketborstel, iets andere wielen en een afwijkend energielabel. Het is een compacte, lichte stofzuiger met 9 meter werkbereik.