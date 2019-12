Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In onze productvergelijker zijn weinig stofzuigers te vinden die goedkoper zijn dan de Princess 332826 Black Panther. Of goedkoop in dit geval ook duurkoop is, lees je in onze uitgebreide testresultaten. De zuigprestaties hangen sterk af van de ondergrond. Eén ding zullen we wat dat betreft alvast verklappen. Als je honden of katten hebt, zal dit apparaat aardig overweg kunnen met het verwijderen van de haren. Nu zijn er meer stofzuigers die goed omgaan met synthetische vezels (lees: huisdierenhaar). Het loont dus nog steeds om hem op andere punten ook te vergelijken met de concurrentie, want het model scoort op diverse andere zuigtests beduidend minder goed. De Black Panther heeft een motor met een (hoog) maximaal vermogen van 2500 Watt. Een van de mindere punten van dit model is zijn luidruchtigheid. Dat is dan weer minder leuk voor je huisdieren. In onze geluidstest scoort deze zwarte panter dan ook lager dan de meeste andere door ons geteste stofzuigers.