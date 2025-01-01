icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Princess332826 Black Panther

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  9 m (bereik)
  • Gewicht:  6,7 kg

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Stofzuigers_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

In onze productvergelijker zijn weinig stofzuigers te vinden die goedkoper zijn dan de Princess 332826 Black Panther. Of goedkoop in dit geval ook duurkoop is, lees je in onze uitgebreide testresultaten. De zuigprestaties hangen sterk af van de ondergrond. Eén ding zullen we wat dat betreft alvast verklappen. Als je honden of katten hebt, zal dit apparaat aardig overweg kunnen met het verwijderen van de haren. Nu zijn er meer stofzuigers die goed omgaan met synthetische vezels (lees: huisdierenhaar). Het loont dus nog steeds om hem op andere punten ook te vergelijken met de concurrentie, want het model scoort op diverse andere zuigtests beduidend minder goed. De Black Panther heeft een motor met een (hoog) maximaal vermogen van 2500 Watt. Een van de mindere punten van dit model is zijn luidruchtigheid. Dat is dan weer minder leuk voor je huisdieren. In onze geluidstest scoort deze zwarte panter dan ook lager dan de meeste andere door ons geteste stofzuigers.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
9 m (bereik)
Gewicht
6,7 kg
Minimale buislengte
53 cm
Maximale buislengte
89 cm