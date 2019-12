Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Proline VCB3APARQUET met zak wordt geleverd met een combinatiezuigmond en parketborstel. Met een motorvermogen van 700 watt en een geluidsniveau van 74dB, in de kleur grijs. LET OP: deze stofzuiger is alleen te koop bij BCC, Wehkamp en Bol.com.