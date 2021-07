Rowenta Power XXL RO3142EA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Rowenta RO3153EA Power XXL in de kleur groen/grijs heeft een motorvermogen van 450 watt en een geclaimd geluidsniveau van 70dB. Er wordt een hardevloerenborstel meegeleverd. Dit model is gelijk aan de RO3142EA, RO3171EA en de RO3186EA met een verschil in kleur en meegeleverde accessoires.