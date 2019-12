Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung SC 4580 behoort tot de goedkopere stofzuigers die wij hebben getest. Ondanks zijn relatief lage prijs presteert deze zakloze stofzuiger redelijk. Op sommige zuigtests is het resultaat zelfs zeer goed. Op andere gebieden laat hij het echter enigszins afweten. De SC 4580 is een hele lichte stofzuiger van slechts 5,6 kilo, die behoorlijk veel geluid produceert. De stofbak heeft een relatief kleine capaciteit van slechts 1,8 liter. Je zult die stofbak dus relatief vaak moeten legen. Wanneer je dat moet doen, is lastig in te schatten. Het maximum niveau ervan is namelijk niet goed zichtbaar. Je weet dus nooit zeker of de bak al (bijna) vol zit. Dit model scoort verder matig als we kijken naar zijn stofuitstoot. Energiezuinig is hij met zijn 2000 Watt motor ook niet. In onze uitgebreide testresultaten vind je veel modellen die zuiniger omgaan met energie.