Samsung VC07F80HDDF

Deze zakloze Samsung is één van de eerste stofzuigers uit onze test met een laag vermogen voor het energielabel stofzuigers. Met een vermogen van slechts 750 Watt, behaalt deze stofzuiger goede zuigprestaties. Betreft gebruiksvriendelijkheid laat hij wat te wensen over. De stofzuiger heeft een groot werkbereik, maar is ook zwaar. De handgreep heeft ingebouwde accessoires als een kierenzuiger en een borsteltje.