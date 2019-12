Samsung VC3100 Anti-Tangle Parquet (VC07M3130V1)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwartrode, zakloze Samsung VC07M313V1 is gelijk aan de zwartblauwe VC07M3110VB, behalve dat hij een extra parketborstel heeft. Met een motorvermogen van 700, gewicht van ruim 6 kg en een werkbereik van ruim 9 meter. Hulpstukken kun je niet in of op de stofzuiger opbergen.